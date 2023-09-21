نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي.. مفاجآت بالجملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على تشكيل المارد الأحمر لمواجهة سان جورج الإثيوبي ضمن إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سان جورج الإثيوبي

ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي بذهاب منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل.

وتبث قنوات أون تايم سبورتس عبر شاشاتها حصريًا مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري لهذا الدور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب السويسري مارسيل كولر لمواجهة سان جورج الإثيوبي ضمن إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حارسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – إمام عاشور– محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – كهربا.

من الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي بعدما تُوج به على حساب الوداد البيضاوي المغربي.