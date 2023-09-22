نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يشربون شيشة ويسهرون".. أوسوريو يوضح لماذا قال ذلك على اللاعبين المصريين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على تصريحاته المثيرة للجدل مع صحيفة "ماركا الإسبانية" بشأن عادات وتقاليد اللاعب المصري.

تصريحات أوسوريو

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية مؤخرا حوارها مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو وجاء فيه أن اللاعب المصري مُعتاد على السهر وهناك البعض يدخون "الشيشة" وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه قال المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز: "كل ما قلته في حواري مع صحيفة "ماركا" هو أن هناك عادات خاطئة وبعض اللاعبين يسهرون ويشربون الشيشة وهذا واقع وعادات وتقاليد، ولكني لم أخطئ في حق اللاعب المصري".

وفي سياق آخر، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام مضيفه بيراميدز بهدفين لكل فريق ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دوري النيل.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء الإثنين المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دوري النيل نسخة 2023-2024.