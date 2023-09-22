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أحمد جودة - القاهرة -



تغنى محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، بـ عبد الله السعيد، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعد تألقه أمام الزمالك وتسجيل هدف في شباك الأبيض، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس.

نجم الأهلي السابق يتغنى بـ "عبد الله السعيد بعد هدفه في الزمالك

ووصل عبدالله السعيد إلى الهدف رقم 123 في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر التاريخ حيث أصبح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

وتعادل فريق بيراميدز مع نظيره الزمالك، بهدف لمثله في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الخميس.

وأشار بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، إلى أن السعيد لاعب يصنع الفارق مع أي فريق يلعب له، موضحًا أنه لاعب نموذجي في العطاء والالتزام حتى وصوله إلى 38 عامًا.

وأكد أن ما حققه السعيد إنجاز كبير بالوصول للمركز الرابع في ترتيب الهدافين عبر التاريخ خلف لاعبين عظماء مثل حسن الشاذلي وحسام حسن والسيد الضظوي.

وشدد على أنه يحب السعيد على المستوى الشخصي وهو بالفعل إضافة لأي فريق.