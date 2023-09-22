نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخسر أمام فرانكا البرازيلي في مونديال الأندية لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، أمام نظيره فرانكا بنتيجة بنتيجة (90-70) في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في سنغافورة.

وقدم الأهلي مباراة جيدة خاصة بالشوط الثاني والرابع، وتقدم المارد الأحمر في الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 16-15، كما تقدم في الشوط الرابع بنتيجة 23-22، لكنه تعرض للهزيمة بسبب البداية السيئة في المباراة حيث خسر في الشوط الأول بنتيجة 26-17.

وكان فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، قد نجح في تحقيق إنجازًا تاريخيًا جديدًا للمارد الأحمر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وفاز المارد الأحمر في أولى مبارياته على فريق إجنايت الأمريكي بنتيجة 82-76، في المباراة الذي جمعت الفريقين في دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وبات الأهلي أول نادي إفريقي وعربي يحقق انتصارا في كأس العالم للأندية، قبل أن يخسر في مباراته الثانية أمام فرانكا.

وتقام البطولة في الفترة ما بين 21 لـ24 من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 6 فرق تم تقسيمهم على مجموعتين تضم كل مجموعة ثلاثة فرق، حيث تضم المجموعة الأولى أندية الأهلي وإجنيت الأمريكي وفرانكا البرازيلي.