نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في غياب موديست".. كولر يستقر على مشاركة هذا اللاعب أمام سان جورج بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023\2024، في رحلة الحفاظ على لقب الأميرة السمراء هذا العام.

ويصطدم الأهلي في دور الـ32 من دوري الأبطال بطموحات سان جورج الأثيوبي، في المباراة التي تبدأ مساء الأحد القادم الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري.

- كولر يختار كهربا لقيادة هجوم الأهلي

وعلمت مصادر الفجر الرياضي، أن يدرس مدرب الفارس الأحمر، السويسري مارسيل كولر، الدفع بالمهاجم محمود عبد المنعم كهربا، أساسيا في خط هجوم الفريق أمام سان جورج.

وتابع المصدر، أن المفاضلة الأن تجرى بين صلاح محسن وكهربا في قيادة هجوم الفريق، وسط استبعاد واضح لخدمات الفرنسي أنتوني موديست الوافد الجديد للقلعة الحمراء بسبب عدم قيده إفريقيًا.

ونجحت كتيبة الأهلي، في تحقيق فوزا كبيرا أمام منافسه المصري البورسعيدي، في أولى مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا العام، بأربعة أهداف دون رد.

