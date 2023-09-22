تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك

وشهدت الجلسة تواجد جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للفريق، وتحدث أوسوريو في العديد من النقاط التي تخص الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وقدم المدير الفني التحية للاعبين على المجهود المبذول في مباراة الأمس أمام بيراميدز، مؤكدا أنه كان يتمني أن يخرج الفريق فائزا ويحصد أول ثلاث نقاط في الدوري.

وشدد اوسوريو على أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتركيز بكل قوة بجانب مواصلة التكاتف لتحقيق الأهداف المطلوبة والمنافسة على كافة البطولات.

وفي نهاية الجلسة تحدث المدير الفني عن بعض الأمور الفنية، وبعض المتطلبات الخاصة من اللاعبين استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.