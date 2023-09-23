نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الإسماعيلي المقبلة في دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لمواجهة مرتقبة أمام نظيره الإتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري النيل.

وحقق الإسماعيلي الفوز بثلاثية دون رد وديا، في المواجهة التي جمعته أمس الجمعة بفريق بورفؤاد، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة زعيم الثغر.

- توقيت متابعة مباراة الإسماعيلي المقبلة في دوري النيل

ويواجه فريق الإسماعيلي نظيره الإتحاد السكندري، مساء الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر على ملعب استاد الاسماعيلية، في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت الإمارات.

ويستضيف الإسماعيلي زعيم الثغر في المباراة التي يطمح خلالها إيهاب جلال المدير الفني للدراويش في تحقيق الفوز الأول للفريق في الدوري، وتعويض الهزيمة أمام زد.

وخسر الإسماعيلي أمام نظيره زد بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الحولة الأولى للبطولة المحلية.