نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت 23-9-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي لمتابعة مباريات الجولة السادسة من الموسم الحالي، حيث ستكون هناك مباريات مثيرة وقوية في تلك الجولة أبرزها ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.



سيستضيف برشلونة نظيره سيلتا فيجو بينما يحل ريال سوسييداد ضيفا ثقيلا على خيتافي كما يستضيف أوساسونا نظيره إشبيلية.



نجح برشلونة في خطف لقب الليجا في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يطمح في خطف اللقب منه في الموسم الحالي.



ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة حتى الآن..



١ - ريال مدريد ١٥ نقطة

٢ - برشلونة ١٣ نقطة

٣- جيرونا ١٣ نقطة

٤- أتلتيك بيلباو ١٠ نقاط

٥- فالنسيا ٩ نقاط

٦ - رايو فاليكانو ٩ نقاط

٧- أتلتيكو مدريد ٧ نقاط

٨- خيتافي ٧ نقاط

٩- قادش ٧ نقاط

١٠- ريال بيتيس ٧ نقاط

١١- ريال سوسيداد ٦ نقاط

١٢- أوساسونا ٦ نقاط

١٣- فياريال ٦ نقاط

١٤- ديبورتيفو ألافيس ٦ نقاط

١٥- ريال مايوركا ٥ نقاط

١٦- سيلتا فيجو ٤ نقاط

١٧- إشبيلية ٣ نقاط

١٨- غرناطة ٣ نقاط

١٩ - لاس بالماس نقطتين

٢٠ - ألميريا نقطة واحدة