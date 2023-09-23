نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم السبت 23-9-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول ترتيب الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024، قبل مباريات اليوم السبت 23 سبتمبر.

موقف بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند من جدول ترتيب الدوري الألماني

يحتل نادي بايرن ميونخ للمركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما ياتي نادي بوروسيا دورتموند في المركز السابع برصيد 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري الألماني " البوندسليجا ".

جدول ترتيب الدوري الألماني

شتوتجارت، 12 نقطة

باير ليفاركوزن، 10 نقاط

بايرن ميونخ، 10 نقاط

لايبزيج، 9 نقاط

هوفنهايم، 9 نقاط

فولفسبورج، 9 نقاط

بوروسيا دورتموند، 8 نقاط

يونيون برلين، 6 نقاط

فرانكفورت، 6 نقاط

فرايبورج، 6 نقاط

هايدنهايم، 4 نقاط

فيردر بريمن، 3 نقاط

بوخوم، 3 نقاط

مونشنغلادباج، نقطتان

أوجسبورج، نقطتان

كولن، نقطة واحدة

ماينز، نقطة واحدة

دارمشتات، نقطة واحدة

تذاع مباريات الدوري الألماني" البوندسليجا" موسم 2023/2024 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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