نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لست أسطورة النصر".. شقيق تاليسكا يوبخ رونالدو ويشعل نيران أزمة مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح نادي النصر السعودي في تحقيق فوزا هاما على نظيره الأهلي في كلاسيكو دوري روشن، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة السابعة من البطولة.

وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه إلى انتصار جديد بعد إحرازه هدفين من رباعية النصر، بينما أحرز تاليسكا الثنائية الأخرى.

- شقيق تاليسكا يهين رونالدو

وفجر أليسون تاليسكا شقيق نجم النصر أزمة كبرى بعد نشر منشور يهاجم فيه رونالدو على حسابه الرسمي على منصة "انستجرام"، عقب انتهاء الكلاسيكو أمام الأهلي.

حيث كتب شقيق تاليسكا:" أندرسون هو الأسطورة الحقيقة لفريق النصر ولكن رونالدو هو الأسم الأقوى وهو مصدر قوه لما قدمه في كرة القدم ولكن أندرسون هو أسطورة الفريق".

وأتم:" الأسطورة من يصنع تاريخ الفريق، كريستيانو لديه تاريخ حتى مع النصر ولكن ليس هو الأسم الأكبر هناك، أنت لا تفقه كرة قدم".