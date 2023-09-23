نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تدريبي خاص لـ "سامسون".. والسيسي يغيب عن التقسيمة للإجهاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على وضع برنامجًا تدريبيًا خاصًا للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الأبيض برفقة رباعي الشباب، علي ياسر ومحمد صلاح ومصطفى شكري وكريم عبد الحق خلال مران اليوم السبت، في إطار الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.

وخاض الخماسي مرانا خاصا على هامش التدريبات الجماعية لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، وأدى اللاعبون تدريبات خاصة بالكرة بجانب فقرة بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

-عمرو السيسي يحصل على راحة من التقسيمة الفنية

فيما ‏حصل عمرو السيسي لاعب وسط الزمالك على راحة من المشاركة في التقسيمة الفنية التي أقيمت في ختام مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخاض عمرو السيسي الفقرة البدنية في بداية المران كما شارك في تدريبات الكرة بصورة طبيعية، قبل أن يمنحه الجهاز الفني راحة من خوض التقسيمة بسبب شعور اللاعب بإجهاد خفيف.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.