نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي بعد الريمونتادا أمام سيلتا فيجو: سابقًا برشلونة لم يكن يعود بعد التأخر 2-0 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته الكبيرة بانتصار فريقه المثير على ضيفه سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ماذا قال تشافي هيرنانديز بعد الريمونتادا؟

تشافي قال بعد المباراة:"كانت ريمونتادا مذهلة، كنا نؤمن بها حتى النهاية. لقد لعبنا بشجاعة وإيمان، لكننا كنا غير منظمين اليوم".

وأضاف:"لم نواصل نفس المستوى الذي ظهر في المباريات السابقة ولكننا سنحلل ذلك".

وتابع:"عندما لا تلعب بشكل جيد، عليك أن تتفوق على نفسك وتفوز".

وزاد:"عندما تأخرنا بالنتيجة خاطرنا بكل شيء ولعبنا بوجود مدافعين اثنين فقط".

وواصل:"جافي يمكنه اللعب في أي مكان، إذا أردنا اختصار هذه العودة بشخص واحد فسيكون هو".

وأكمل:"لكن الجميع كان لديهم الإيمان والشجاعة، سابقًا برشلونة لم يكن يعود بعد التأخر 2-0".