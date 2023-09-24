نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يتجاوز جيرارد.. ويحقق رقما استثنائيا أمام وست هام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سجل الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول هدف الريدز الأول أمام وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة 6 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، بعد تصويبة رائعة سكنت الشباك.

ويعد محمد صلاح نجم الريدز أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ مواجهات ليفربول ووست هام

محمد صلاح 10 أهداف

جون توشاك 10 أهداف

ستيفين جيرارد 9 أهداف

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

