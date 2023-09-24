نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمشاركة في كأس العالم … الفوج الثاني من بعثة مصر للدارتس يصل الدنمارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل مساء اليوم الأحد الفوج الثاني لبعثة منتخب مصر للدارتس إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن للمشاركة في كأس العالم للدارتس التي تقام في مدينة إيسبرج بالدنمارك خلال الفترة من ٢٤ من شهر سبتمبر الجاري وحتى الأول من شهر أكتوبر المقبل ويشارك في البطولة 54 دولة من بينها مصر.

ويضم الفوج الثاني من بعثة مصر للدارتس المدرب أحمد النخيلي واللاعبين: أحمد جمعة وحمزة عطية ومريم أشرف ومريم حمدي وعلياء إبراهيم وندى محمود وهبة على وريم محمود.

وكان في استقبال البعثة مندوب من السفارة المصرية في الدنمارك وأحمد عز إداري البعثة لإنهاء إجراءات الوصول والسفر إلى مدينة إيسبرج حيث تقام المنافسات.

وكانت مقدمة البعثة قد وصلت أمس إلى العاصمة كوبنهاجن وضمت الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري للدارتس والدكتور محمد مندور وجودة أبو النور عضوي مجلس إدارة الاتحاد وأحمد عز إداري البعثة -الذي انهى ترتيبات الإقامة والانتقال من كوبنهاجن إلى مدينة إيسبرج -والتقت مقدمة البعثة مع السفير كريم شريف سفير مصر في الدنمارك الذي اطمئن على جميع الترتيبات الخاصة بالبعثة واطلع على برنامج المنافسات والمشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للدارتس والتي ستتقدم مصر خلالها بملف استضافة بطولة العالم 2027.

وثمن السفير الجهود المبذولة من جانب الاتحاد في إعداد ملف مصر لاستضافة البطولة وتمنى للاعبين التوفيق في المنافسات مؤكدا أن السفارة المصرية ستقدم كافة أنواع الدعم للبعثة خلال فترة تواجدها في الدنمارك.