الرياض - كتبت رنا صلاح - هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبراً أنه "بدأ بفعل كل ما لن تقبله إسرائيل"، وذلك عقب عودته من زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض.

نتنياهو يهاجم الرئيس السوري بعد زيارته للبيت الأبيض

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو انتقد بشدة سلوك الشرع خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر، مشيراً إلى أن الرئيس السوري عاد من واشنطن "منتفخاً"، وأنه يسعى إلى جلب قوات روسية إلى الحدود السورية – الإسرائيلية.



وخلال زيارته للبيت الأبيض قبل نحو أسبوعين، اتهم الشرع إسرائيل بانتهاك اتفاقية فك الارتباط لعام 1974، عبر توسيع وجودها العسكري وطرد قوات الأمم المتحدة وتنفيذ أكثر من ألف هجوم، بينها ضربات استهدفت القصر الرئاسي ووزارة الدفاع. وأكد أن بلاده لم ترد عسكرياً لأنها كانت منشغلة بإعادة البناء الداخلي.



وأشارت الهيئة إلى أن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس قاما بجولة داخل الأراضي السورية، في وقت يتواصل فيه التوغل الإسرائيلي عبر الغارات الجوية التي أودت بحياة مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية. ويشتكي سكان المناطق الحدودية من تدمير أراضيهم الزراعية واعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية.