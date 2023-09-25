نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة السادسة.. السيتي وحيدًا في المقدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الكثير من عشاق الكرة العالمية مباريات الدوري الإنجليزي في كل موسم، حيث تكون هناك مواجهات قوية وشرسة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.



نجح مانشستر سيتي في خطف لقب البريميرليج في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة وقوية حتى آخر جولة مع آرسنال الذي يطمح في خطف اللقب من السيتزنز في الموسم الحالي.



مازال مانشستر سيتي بقيادة إيرلينج هالاند يحتل صدارة جدول البريميرليج برصيد ١٨ نقطة يليه ليفربول المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح برصيد ١٦ نقطة.



ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..



١ - مانشستر سيتي ١٨ نقطة

٢ - ليفربول ١٦ نقطة

٣- برايتون ١٥ نقطة

٤- توتنهام ١٤ نقطة

٥- آرسنال ١٤ نقطة

٦ - أستون فيلا ١٢ نقطة

٧- ويستهام يونايتد ١٠ نقاط

٨- نيوكاسل يونايتد ٩ نقاط

٩- مانشستر يونايتد ٩ نقاط

١٠- كريستال بالاس ٨ نقاط

١١- فولهام ٨ نقاط

١٢- نوتينجهام فورست ٧ نقاط

١٣- برينتفورد ٦ نقاط

١٤- تشيلسي ٥ نقاط

١٥- إيفرتون ٤ نقاط

١٦- وولفرهامبتون ٤ نقاط

١٧- بورنموث ٣ نقاط

١٨- لوتون تاون نقطة واحدة

١٩ - بيرنلي نقطة واحدة

٢٠ - شيفيلد يونايتد نقطة واحدة