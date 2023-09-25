نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة السابعة.. صلاح يواصل التقدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نجوم الدوري الإنجليزي استعدادهم لخوض مباريات البريميرليج التي يتنافسون فيها على لقب هداف الدوري الإنجليزي في كل موسم.



تمكن النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي كن خطف لقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد ٣٦ هدف ومازل يحتل صدارة جدول الهدافين في الموسم الحالي برصيد ٨ أهداف.



نجح المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في زيادة رصيده من الأهداف حتى الآن، حيث نجح في تسجيل ثالث أهدافه في مرمى ويستهام يونايتد ليحتل بهم المركز التاسع في جدول هدافي البريميرليج ويطمح في زيادة رصيده من الأهداف والمنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.



ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..

١ - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - ٨ أهداف

٢ - سون هيونج مين - توتنهام - ٥ أهداف

٣ - براين مبيومو - برينتفورد - ٤ أهداف

٤ - إيفان فرجسون - برايتون - ٤ أهداف

٥ - جارود بوين - ويستهام يونايتد - ٤ أهداف

٦ - اودوسون إدوارد - كريستال بالاس - ٤ أهداف

٧ - ويلسون - نيوكاسل يونايتد - ٤ أهداف

٨ - بوكايو ساكا - آرسنال - ٣ أهداف

٩ - محمد صلاح - ليفربول - ٣ أهداف

١٠- داروين نونيز - ليفربول - ٣ أهداف