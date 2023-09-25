نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان صدارة قائمة الهدافين بالكالتشيو وينافسه فلاهوفيتش ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2023-2024 بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة مساء الأحد 24/9. - أبرز مواعيد مباريات الجولة السادسة الثلاثاء 26/9 يوفنتوس ضد ليتشي 9:45. الأربعاء 27/9 ميلان ضد كالياري 7:30. إنتر ميلان ضد ساسولو 9:45. نابولي ضد اودينيزي 9:45. الخميس 28/9 روما ضد جنوى 9:45. - ترتيب الدوري الإيطالي 1- إنتر ميلان 15 نقطة

2- ميلان 12 نقطة

3- ليتشي 11 نقطة

4- يوفنتوس 10 نقاط

5- فيورنتينا 10 نقاط

6- أتالانتا 9 نقاط

7- نابولي 8 نقاط

8- فروسينوني 8 نقاط

9- تورينو 8 نقاط

10- هيلاس فيرونا 7 نقاط

11- بولونيا 6 نقاط

12- ساسولو 6 نقاط

13- روما 5 نقاط

14- مونزا 5 نقاط

15- لاتسيو 4 نقاط

16- جنوى 4 نقاط

17- ساليرنيتانا 3 نقاط

18- أودينيزي 3 نقاط

19- كالياري نقطتين

20- إمبولي دون نقاط - ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 1- لاوتارو مارتينيز 5 أهداف

2- دوسان فلاهوفيتش 4 أهداف

3- اندريا بينامونتي 4 أهداف

4- فيدريكو كييزا 4 أهداف

5- فيكتور اوسيمين 3 أهداف