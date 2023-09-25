الرياضة

من يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان صدارة قائمة الهدافين بالكالتشيو وينافسه فلاهوفيتش ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2023-2024 بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة مساء الأحد 24/9.

- أبرز مواعيد مباريات الجولة السادسة

الثلاثاء 26/9 يوفنتوس ضد ليتشي 9:45.

الأربعاء 27/9 ميلان ضد كالياري 7:30.

إنتر ميلان ضد ساسولو 9:45.

نابولي ضد اودينيزي 9:45.

الخميس 28/9 روما ضد جنوى 9:45.

- ترتيب الدوري الإيطالي

1- إنتر ميلان 15 نقطة
2- ميلان 12 نقطة
3- ليتشي 11 نقطة
4- يوفنتوس 10 نقاط 
5- فيورنتينا 10 نقاط
6- أتالانتا 9 نقاط 
7- نابولي 8 نقاط 
8- فروسينوني 8 نقاط 
9- تورينو 8 نقاط 
10- هيلاس فيرونا 7 نقاط 
11- بولونيا 6 نقاط 
12- ساسولو 6 نقاط 
13- روما 5 نقاط 
14- مونزا 5 نقاط
15- لاتسيو 4 نقاط 
16- جنوى 4 نقاط 
17- ساليرنيتانا 3 نقاط 
18- أودينيزي 3 نقاط 
19- كالياري نقطتين 
20- إمبولي دون نقاط

- ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- لاوتارو مارتينيز 5 أهداف
2- دوسان فلاهوفيتش 4 أهداف
3- اندريا بينامونتي 4 أهداف
4- فيدريكو كييزا 4 أهداف
5- فيكتور اوسيمين 3 أهداف

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا