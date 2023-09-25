نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف نيفيز.. الهلال يعبر الجبلين ويتأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على حساب فريق الجبلين بهدف دون رد في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في المواجهة التي كانت اليوم الأثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجارى على ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

أحداث مباراة الهلال والجبلين

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، حيث حاول لاعبى الفريقين من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن باتت جميع المحاولات بالفشل.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع كل مدرب بأكثر من لاعب لتسجيل هدف الفوز وهدف الانتصار وفي الدقيقة الرابعة والستين سجل روبن نيفييز الهدف الأول لصالح فريق الهلال لتنتهى المباراة بفوز الهلال بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق الهلال إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بينما يودع فريق الجبلين البطولة من الدور الـ32.