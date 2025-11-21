نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، بالإنابة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في حوار رؤساء البلديات العالمي لعام 2025 والذي تستضيفه مدينة نانجينغ عاصمة مقاطعة جيانغسو الواقعة شرق دولة الصين.

وأوضحت نائب محافظ الجيزة أن حوار رؤساء البلديات العالمي، الذي أُطلق تحت مسمى "الحضارات تتجدد على ضفاف نهر اليانغتسي"، شهد مشاركة مسئولين من 10 مدن حول العالم، شملت إلى جانب الصين كلًا من: مصر، بروناي، ألمانيا، إيطاليا، صربيا، ناميبيا، ماليزيا، المكسيك، ونيبال، بالإضافة إلى مدن من شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، وذلك لبحث مستقبل المدن المطلة على الواجهات البحرية والنهرية.

وأكدت نائب محافظ الجيزة أن الفعالية تمثل فرصة مميزة للترويج للمقاصد السياحية بالمحافظة، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، فضلًا عن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل محافظة الجيزة.

وتضمنت الفعاليات أيضًا زيارات ميدانية للمعالم الأثرية بمدينة نانجينغ، للتعرف على جهود الحكومة الصينية في حماية التراث الثقافي وعرض التجارب الناجحة في هذا المجال،

وبدأت الفعاليات بإطلاق احتفالية بمحيط برج نانجينغ الخزفي، أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية، حيث تمت إضاءة البرج بأسماء المدن المشاركة، ومنها محافظة الجيزة، على أن تستمر الفعاليات حتى اليوم الجمعة.