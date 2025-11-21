نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رويترز": أمريكا تهدد كييف بقطع الأسلحة عنها لإجبارها على التسوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة هددت بوقف تشارك المعلومات الاستخباراتية وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا لإجبارها على الموافقة على مبادرة السلام الأمريكية.

وقال مصدران مطلعان للوكالة إن واشنطن قدمت إلى أوكرانيا خطة من 28 نقطة، تؤيد بعض المطالب الرئيسية لروسيا في النزاع، بما في ذلك تنازل كييف عن المزيد من الأراضي، والحد من حجم جيشها، وحظر انضمامها إلى حلف "الناتو".

وذكر المصدران، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف هويتهما، أن كييف تواجه ضغوطا أكبر من واشنطن مقارنة بأي مفاوضات سلام سابقة، وأن الولايات المتحدة تريد من أوكرانيا التوقيع على إطار الاتفاق بحلول يوم الخميس المقبل.

وقد التقى وفد من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين بفلاديمير زيلينسكي في كييف يوم أمس الخميس. ووصف السفير الأمريكي في أوكرانيا ورئيس شؤون العلاقات العامة في الجيش المرافقان للوفد الاجتماع بأنه ناجح، وقالا إن واشنطن تسعى إلى "جدول زمني حازم" للتوقيع على وثيقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

أما زيلينسكي، الذي أجرى اتصالًا هاتفيا يوم الجمعة مع قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، فقد بدا حريصا على عدم رفض الخطة الأمريكية أو إهانة الأمريكيين. حسب ما ذكرته "رويترز".