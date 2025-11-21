نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول| بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الرياض اليوم 21 نوفمبر 2025، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة في المقال التالي

يلتقي نادي الاتحاد مع الرياض في مباراة قوية ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن). المواجهة تشد الأنظار بين متصدر الدوري والطامح لتقديم موسم قوي، في لقاء حيوي سيُحدد إلى حد كبير من سيُحافظ على المنافسة في القمة، ومن سيسعى للخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في الجدول.

تفاصيل المباراة

الفريقان: الاتحاد × الرياض

المسابقة: الدوري السعودي – دوري روشن

التاريخ والموعد: الجمعة 21 نوفمبر 2025، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الملعب: ملعب “الأمير عبدالله الفيصل” في جدة.

التشكيلة المتوقعة للاتحاد: رايكوفيتش في المرمى، دفاع من ميتاي، كادش، بيريرا، والشنقيطي؛ وسط من كانتي، الغامدي، فابينيو؛ وهجوم من موسى ديابي، كريم بنزيما، وستانف بيرغوين.

عوامل المواجهة

طموح الاتحاد: يسعى لتحقيق الفوز بعد سلسلة من النتائج المختلطة، لتعزيز موقعه في صدارة الدوري.

هدف الرياض: يريد الخروج بنتيجة إيجابية من جدة، لتحسين ترتيبه في الدوري والابتعاد عن مراكز الوسط أو الخطر.

الإثارة المتوقعة: الاتحاد يمتلك خبرة هجومية كبيرة مع بنزيما وديابي، بينما الرياض قد يعتمد على الهجمات المرتدة لاستغلال أي تهاون دفاعي.

البث المباشر والقنوات الناقلة

القناة الناقلة: SSC Sports HD 1.

المعلق: عبدالله الحربي.

كيفية المشاهدة: يمكن متابعة المباراة عبر البث المباشر عبر قناة SSC، التي تغطي مباريات الدوري السعودي.

توقعات وتحليل فني

الاتحاد مرشح بقوة للفوز نظرًا لعمقه الهجومي وخبرته، خاصة إذا استغل تحركات بنزيما وديابي بفاعلية.

الرياض قد يضغط في الشوط الثاني إذا تخلف بهدف، خصوصًا ويجب أن يكون قويًا في الكرات الثابتة والهجمات المرتدة.

المفتاح للاتحاد سيكون في فرض السيطرة من وسط الملعب، بينما الرياض يحتاج لتركيز دفاعي كبير وتضييق المساحات.

مباراة الاتحاد ضد الرياض اليوم ليست مجرد مواجهة عادية، بل هي اختبار حقيقي لقوة الاتحاد في استعادة الانتصارات، ولطموح الرياض في إثبات نفسه ضد كبار الدوري. البث المباشر عبر SSC يمنح المشجعين الفرصة لمتابعة كل لحظة، والنتيجة قد يكون لها تأثير كبير على ترتيب الدوري.