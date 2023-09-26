نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.. هل ينجح مصطفى محمد في خطف لقب الهداف ؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يطمح نجوم الدوري الفرنسي في خوض مباريات الدوري في الموسم الحالي من أجل تسجيل الأهداف وخطف لقب الهداف في الموسم الحالي أبرزهم المصري مصطفى محمد نجم نانت.



يحتل مصطفى محمد نجم نانت المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد ه أهداف بفارق هدفين عن مبابي الذي يطمح في خطف اللقب منه.



يخطط كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في مواصلة السيطرة على لقب هداف الدوري في الموسم الحالي والذي يحتل صدارته برصيد ٧ أهداف، حيث نجح النجم الفرنسي في التتويج باللقب في الموسم الماضي برصيد ٢٩ هدف.



ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي حتى الآن.



١ - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - ٧ أهداف

٢ - مصطفى محمد - نانت - ٥ أهداف

٣ - وسام بن يدر - موناكو - ٤ أهداف

٤ - تاكومي مينامينو - موناكو - ٣ أهداف

٥ - تيريم موفي - نيس - ٣ أهداف

٦ - نبيل عليوي - لوهافر - ٣ أهداف

٧- تيدي توما - ستاد ريميس - ٣ أهداف

٨- إبراهيم صلاح - رين - ٣ أهداف

٩- موسى التعمري - مونبيليه - ٣ أهداف

١٠- أكور ادامز - مونبيليه - ٣ أهداف