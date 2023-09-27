تشافي يعلق على تعادل برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة على تعادل فريقه أمام نظيره فريق ريال مايوركا بهدفين مقابل هدفين في الدوري الإسباني.

تشافي يعلق على تعادل برشلونة

وقال المدرب تشافي في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" المشكلة هي ان مايوركا تقدموا علينا بخطأ مننا، وعندما كنا أفضل وحين كان يجب أن نقلب المباراة قبل نهاية الشوط جاء خطأ آخر، وتعقدت المباراة كثيرًا".

وأكد:" لامين يامال صغير جدًا ويجب أن نكون حذرين معه، هو ناضج بالفعل ولكننا نريد أن نتقدم معه شيئًا فشيئًا".

وأوضح:" حصلنا فقط على نقطة من مباراة اليوم بسبب أخطائنا الهدف الثاني الذي سجلوه ضدنا كان خطأً طفولي".

تشافي: علينا تحسين أداءنا عن العام الماضي

وأشار إلى:" أتذكر فرصًا واضحة جدًا لجواو فيليكس، ورافينيا، وأيضًا لفيران قبل نهاية الشوط، أعتقد أننا تفوقنا عليهم ويجب علينا تحسين أداءنا العام الماضي، منحتنا الدفاع الاستقرار اليوم هناك أخطاء غير مقبولة منا تكلفنا نقطتين".

وعن ركلة الجزاء أتم:" هذا النوع من التصرفات يصعب وصفها، لم أرى اللقطة بشكل جيد شخصيًا لكن من الواضح أن المدافع لم يلمس الكرة ويبدو أن هناك القليل من الاحتكاك".