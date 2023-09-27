علاء ميهوب: طموح فيوتشر الاستمرار في مراكز المقدمة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد علاء ميهوب مدير الكرة لفريق مودرن فيوتشر، أن فيوتشر لديه طموح كبير وهو الاستمرار بقوة في المراكز المتقدمة، والفريق لديه مجموعة مميزة من اللاعبين.

ووجه ميهوب الشكر لمسئولي الفريق السابقين بقيادة علي ماهر وعبد الظاهر السقا، مؤكدا أنه حققوا نتائج مميزة في الموسم الماضي بعدما تواجد الفريق في المربع الذهبي.

ميهوب: طموح فيوتشر الاستمرار في مراكز المقدمة

وقال ميهوب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك لاعبين مميزين رحلوا عن صفوف فريق مودرن فيوتشر وهم بوبو ومهند لاشين وكريم نيدفيد وهم من أعمدة خط الوسط، بالإضافة لمحمود مرعي، لكن الإدارة الجديدة بقيادة وليد دعبس استطاعت تعويض رحيل اللاعبين، كما حدث تكاتف كبير بين الجميع داخل النادي بدءا من الجهاز الإداري والفني وعمال النادي واللاعبين".

وأضاف: "لدينا طموح كبير وهو الاستمرار بقوة في المراكز المتقدمة، والفريق لديه مجموعة مميزة من اللاعبين بالإضافة للتعاقدات الجديدة، والفريق يضم لاعبين رائعين مثل عمر كمال عبدالواحد وأحمد رفعت وغنام محمد ومحمود رزق وباسم علي، ويريدون إثبات جدارتهم وأنهم سيكونوا أفضل من الموسم الماضي".

وواصل: "نجحنا في تحويل الخسارة بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1 على الداخلية، وجنش انقذ ركلة جزاء وحافظ على الانتصار وعوض خطأ الهدف، وهدف عمر كمال جيد من تسديدة قوية بعدما ضاعت الفرصة في البداية بشكل غريب للغاية، وهو من أحلى الأهداف التي سجلها الفريق، وميمي عبد الرازق من المدربين الجيدين ويتعب كثيرا في عمله".

وأتم: "فريق فيوتشر يستعد بقوة لمواجهة سينجيدا مطلع الشهر القادم، نحن الأفضل لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعرق داخل الملعب، وهدفنا الوصول لدور المجموعات بالكونفدرالية".