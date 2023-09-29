نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في إياب دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي، وذلك بمقر النادي الأحمر بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

وحضر ممثلًا عن النادي كل من سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم ومحمد أسامه إداريو الفريق، وذلك للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سان جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.

وناقش الحضور كافة الضوابط الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع سان جورج مساء غد الجمعة على استاد القاهرة في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على سان جورج بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء الأحد الماضي.