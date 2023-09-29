عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن موقعة سان جورج بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه غدًا أمام سان جورج الأثيوبي بسبب الإصابة.

غياب صلاح محسن عن مباراة الأهلي وسان جورج

وكان صلاح محسن قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الودية أمام فريق الشباب.

ولم يُشارك صلاح محسن في مران الأهلي الأخير اليوم استعدادًا لمباراة الغد ليتأكد غيابه عن المواجهة.

ويلتقي الأهلي نظيره سان جورج الأثيوبي غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام سان جورج الأثيوبي بثلاثة أهداف دون رد سجلهم حسين الشحات "هدفان"، وأحمد عبد القادر "هدف".