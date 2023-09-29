نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي بحسم موقفه من التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الموقف النهائي من التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

هل يضم الأهلي مهاجم أجنبي جديد؟

وكان الأهلي تعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.

وأكد مصدر خلال تصريحات خاصة لـ'الفجر'، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لم يطلب بشكل رسمي تدعيم الهجوم بلاعب جديد سواء فوق السن أو تحت السن.

وتابع: "هناك متابعة لبعض العناصر الشبابية لتدعيم خط الهجوم، ولكن لم يتم حسم الأمر، خاصةً وأن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن هذا الأمر، والفريق مكتمل والتعاقدات ستكون بأمر المدير الفني".