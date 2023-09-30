محمد صلاح يوجه نصيحة لـ أوسوريو قبل مواجهة أرتا سولار

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، على توجيه نصيحة خاصة للمدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء قبل مواجهة أرتا سولار، في الكونفدرالية الإفريقية.

وشدد محمد صلاح على أن التشكيل الصحيح أهم ما يحتاجه الزمالك خلال مواجهة أرتا سولار الإثيوبي، في الكونفدرالية.

وأوضح محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التشكيل الصحيح أهم ما يحتاجه الزمالك في مواجهة أرتا سولار".

وتابع صلاح: "أوسوريو عنيد جدًا، وتقوله شمال يقولك يمين، ولازم أوسوريو يلعب السهل دايمًا، ويلعب دايمًا باللي بيكسبه".

ويلتقي الزمالك بنظيره أرتا سولار، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مساء اليوم السبت.