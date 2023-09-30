نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وويستهام يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



نجح مانشستر سيتي في الفوز على نوتنيجهام فورست في الجولة السادسة من البريميرليج بثنائية نظيفة بينما تعادل ولفرهامبتون مع لوتون تاون بهدف لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل مانشستر سيتي المركز الأول برصيد ١٨ نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السادس عشر برصيد ٤ نقاط.



موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون يوم السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ على إستاد مولينو معقل ولفرهامبتون وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.



موقف مانشستر سيتي وولفرهامبتون في جدول الدوري الإنجليزي



احتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٨٩ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ٢٨ مباراة وتعادل في ٥ مباريات وخسر ٥ مباريات.

في حين احتل ولفرهامبتون المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٤١ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١١ مباراة وتعادل في ٨ مباريات وخسر ١٩ مباراة.



ويستعرض الفجر الرياضي تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، اكانجي، دياز، جفاراديول.

خط الوسط: رودريجو، فودين، سيلفا.

خط الهجوم: ألفاريز، دوكو، هالاند.