نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يخضع لفحوصات لتحديد مدى إصابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع لاعب برشلونة، البرازيلي رافينيا، اليوم السبت، لفحوصات طبية لتحديد مدى الإصابة التي أجبرته على عدم استكمال مباراة فريقه أمام إشبيلية مساء الجمعة.

وتعرض رافينيا لإصابة في الساق اليمنى ليغادر الملعب ويحل محله اللاعب الشاب فيرمين لوبيز في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 1-0.

ومن ناحيته قال مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز عقب المباراة إنه يأمل في عودة رافينيا عقب فترة التوقف الدولي.

وأكد "هنا تكمن أهمية التدوير لإراحة اللاعبين.. سياسة التناوب مهمة، لأن بدونها تحدث إصابات داخل المجموعة".