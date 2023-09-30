نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فؤاد وطن يكشف موعد رفع الحجز عن حسابات الزمالك.. وآخر تطورات أزمة المستحقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد فؤاد وطن عضو اللجنة الثلاثية والمدير المالي لنادي الزمالك، على أنه سيتم انتهاء ورفع الحجز على أرصد القلعة البيضاء في البنوك، خلال الأسبوع القادم.



وتابع: "سيتم عمل أمر أداء ضد محمود عبد المنعم كهربا، استنادًا للحكم الصادر وبناء علي ذلك الأداء، سيتم الحجز علي أموال كهربا في البنوك ومستحقاته لدي ناديه لحين سداد ٢.٥ مليون دولار لنادي الزمالك ".



وأردف عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون القلعة البيضاء: "هناك مليون دولار لنادي الزمالك سيتم تحصيلها من اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة".



وأكمل: "تم صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الأجانب، من يوم الأربعاء الماضي".

ومن جانبه حصر أحمد فؤاد وطن على توجيه الشكر للاعبي الكرة الطائرة وكرة السلة بالنادي علي موقفهم النبيل تجاه ناديهم وموافقتهم علي تخفيض قيمة عقودهم الرسمية مع النادي.



واختتم احمد فؤاد الوطن تصريحاته: "بالتأكيد هؤلاء اللاعبين يستحقون توجيه الشكر لهم علي دورهم ووقوفهم مع ناديهم وترجيح المصلحة العامة علي مصالحهم الشخصية، وأتمنى تكرار هذا الموقف والإيثار في جميع الألعاب المختلفة داخل النادي بما يضمن الحفاظ علي حقوق اللاعبين وحقوق النادي في آن واحد".

