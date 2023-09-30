نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يكتسح ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي من تحقيق فوزًا كبيرًا أمام نظيره ليتشي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

نتيجة مباراة نابولي ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

سجل ليو اوستيجارد الهدف الأول لصالح نابولي في الدقيقة 16 من زمن المباراة، عن طريق تمريرة حاسمة من زميله زيلينسكي.

واضاف فيكتور اوسيمين الهدف الثاني لصالح نابولي بالدقيقة 51 من زمن المباراة، بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله كفاراتسخيليا.

وأحرز جيانلوكا جايتانو الهدف الثالث لنابولي بالدقيقة 88 من زمن شوط المباراة الثاني، عن طريق تمريرة عرضية متقنة من زميله راسبادوري.

وتمكن ماتيو بولينانو الهدف الرابع لنابولي عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح فريقه وتولى اللاعب تسجيلها بنجاح.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي إلى النقطة 14 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو، في حين تجمد رصيد ليتشي عند النقطة 11 بالمركز السابع.