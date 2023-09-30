نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول بـ9 لاعبين يسقط أمام توتنهام بهدف عكسي في الوقت القاتل 90+ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق ليفربول، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

أحداث مباراة توتنهام وليفربول

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير؛ بضغط نسبي من جانب لاعبي فريق توتنهام من أجل مباغتة لاعبي الريدز، وتسجيل هدف أول مبكر.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب فريق ليفربول، جونز في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول بعد تدخل عنيف على قدم نجم توتنهام.

وفي الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، تمكن اللاعب هيون سون من تسجيل الهدف الأول لفريقه توتنهام هوتسبير، بعد تسديدة رائعة سكنت شباك أليسون بيكر.

ثم نجح جودي جاكبو مهاجم فريق ليفربول في تسجيل هدف التعادل أمام توتنهام هوتسبير في الدقيقة 49 من عمر الوقت الإضافي بالشوط الأول.

وحصل ديجو جوتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على بطاقة حمراء في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بعد تدخل أيضا مع لاعب توتنهام هوتسبير.

ثم سجل ماتيب مدافع فريق ليفربول هدف ذاته، في مرماه عند الدقيقة 96 من عمر الوقت الإضافي بالشوط الثاني، ليتقدم بالهدف الثاني لفريق توتنهام.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق توتنهام عند المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 17 نقطة، بينما احتل فريق ليفربول المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة.