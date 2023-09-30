نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام عن تمريرته لـ خوسيلو: كنت أشاهد مودريتش طوال هذه الأشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الإنجليزي بيلينجهام لاعب ريال مدريد، عن سعادته بفوز فريقه على مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تصريحات بيلينجهام بعد فوز ريال مدريد

وقال بعد المباراة:" في كل مرة أرتدي هذا القميص أحاول أن أبذل قصارى جهدي"

وأضاف:"بداية رائعة للموسم. لن أتمكن دائمًا من التسجيل أو المساعدة، لكنني سأحاول تقديم أفضل ما لدي، آمل أن أستمر على هذا المنوال".

وتابع:" لقد كنت أشاهد مودريتش طوال هذه الأشهر، لقد كان هدفًا رائعًا خفف الضغط عنا في بداية المباراة".

وأردف:"أشعر أنني بحالة جيدة مع هذا الفريق. أنا أستمتع حقًا بكرة القدم، بوجودي هنا. في كل مرة أرتدي هذا القميص أحاول أن أبذل قصارى جهدي".

وأكمل:"حققنا انتصارًا مهمًا، صحيح أنهم كانوا في حالة جيدة للغاية، لقد أعلنا نوايانا للدوري".

واختتم:"ربما كان بإمكاني التسجيل مرة واحدة، لكن الشيء المهم هو الفوز والحفاظ على نظافة الشباك".