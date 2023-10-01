نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، مواعيد مباريات الدوري الفرنسي الممتاز، اليوم الأحد 1 أكتوبر، والقنوات الناقلة للمباريات.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

وستلعب اليوم ستة مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، لتنتهي الجولة.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي كالآتي:

-ريمس × أولمبيك ليون

ستلعب المباراة في تمام الساعة الثانية مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

-لوهافر × ليل

ستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

-تولوز × ميتز

كما ستلعب هذه المباراة أيضا في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

-نيس × بريست

وتقام هذه المباراة هي الاخرى في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

-لوريان × مونبيليه

وتلعب هذه المباراة في تمام الساعة السادسة وخمسة دقائق مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

-رين × نانت

يتواجه الفريقين اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الفرنسي

وتذاع جميع مباريات مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، على شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة.