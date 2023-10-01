نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة روما ضد فروزينوني في الكالتشيو والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الإيطالية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضد نظيره نادي فروزينوني في الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

موعد مباراة روما ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما مع نظيره نادي فروزينوني مساء اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأولمبيكو المباراة المرتقبة بين نادي روما ضد فروزينوني في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو ".

تذاع أحداث مباراة روما ضد فروزينوني عبر قناة أبو ظبي 1 الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإيطالي

يحتل نادي روما المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، بينما يأتي نادي فروزينوني في المركز الثامن برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي" الكالتشيو " موسم 2023-2024.