نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من جارسيا قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رودي جارسيا المدير الفني لنابولي عن مواجهة الغد أمام ريال مدريد في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات رودي جارسيا

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"ريال مدريد لا يحتاج إلى تعريف، نحن نعلم أن مستواهم عالمي المستوى ونحن على استعداد لتقديم 120% من جهدنا لإثبات قيمتنا".

وأضاف:"ريال مدريد يمتلك قائمة فريدة من اللاعبين، ولا يزال لديه نحو عشرة لاعبين من أولئك الذين فازوا باللقب قبل عامين، سوف يتطلب اللعب ضدهم الكثير من الشجاعة، وهو ما سنفعله بالتأكيد".

وتابع:"لقد كان من الجيد بالنسبة للريال التوقيع مع بيلينجهام بعد رحيل بنزيما، ليأخذوا لاعبًا مختلفًا مثله".

وواصل:"نحن نعلم أنه قوي لكنهم كانوا جيدين أيضًا في اختيار لاعب مثل خوسيلو. إنهم فريق كامل".

وأشار:"لقد أرينا للاعبينا نقاط قوة وضعف ريال مدريد، وعندما نصل للملعب لن يكون من الضروري تحفيز اللاعبين، فموسيقى دوري الأبطال كافية لذلك".