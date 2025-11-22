نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على ماهر يدخل دائرة الترشيحات لتدريب أندية القمة بالدوري المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح على ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، ضمن أبرز المرشحين لتدريب بعض الأندية الكبرى في الدوري المغربي خلال الفترة المقبلة، نظرًا للانطباع الإيجابي عن فكره الفني وخبراته مع الفرق التي قادها سابقًا.

ويتصدر قائمة الاهتمام المغربي فريق الجيش الملكي، الذي يشارك هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا، ويواجه ضغوطًا كبيرة بسبب النتائج المتذبذبة في الدوري المحلي، إلى جانب الوداد المغربي المنافس في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي ترشيح على ماهر بعد الأداء القوي الذي يقدمه مع سيراميكا هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتعرض للهزيمة في مباراتين آخرين.