جدول مباريات اليوم حول العالم: مواجهات قوية في أوروبا وإفريقيا.. تشهد الملاعب العالمية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، عددًا كبيرًا من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات والمسابقات القارية، مع اهتمام جماهيري كبير بالمواجهات الحاسمة على المستوى المحلي والقاري. يتصدر المشهد في الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة ليفربول أمام نوتنجهام فوريست، بينما يبرز على الساحة الإفريقية لقاء الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد وأبرز مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

يشهد الدوري المصري الممتاز عدة مباريات مهمة اليوم، حيث يلتقي فاركو مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة مساءً على قناة ON SPORT 1. وفي نفس التوقيت، تلتقي فرق مودرن سبورت والبنك الأهلي عند الساعة الثامنة مساءً على نفس القناة، بينما يلعب طلائع الجيش ضد إنبي على قناة ON SPORT 2 في الثامنة مساءً أيضًا.

على مستوى دوري أبطال إفريقيا، يلتقي يانج أفريكانز مع الجيش الملكي عند الساعة الثالثة عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1، في حين يواجه الأهلي شبيبة القبائل عند الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports HD 5. كما تلتقي فرق صن داونز وسانت إيلوا لوبوبو عند الساعة الثالثة عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2، بينما يلتقي الترجي بالملعب المالي عند الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports HD 6. وتشهد الفترة المسائية مباريات بيراميدز ضد ريفرز يونايتد ونهضة بركان ضد باور ديناموز عند الساعة التاسعة مساءً على قنوات beIN Sports HD 6 وHD 5 على التوالي.

مواجهات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي بيرنلي وتشيلسي عند الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1، بينما تقام مباريات بورنموث ضد وست هام وبرايتون أمام برينتفورد وفولهام ضد سندرلاند وليفربول ضد نوتنجهام فوريست ووولفرهامبتون ضد كريستال بالاس عند الساعة الخامسة مساءً على مختلف قنوات beIN Sports HD. ويختتم اليوم بمواجهة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي عند الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

أما في الدوري الإسباني، فيلتقي ديبورتيفو ألافيس مع سيلتا فيجو عند الساعة الثالثة عصرًا، وبرشلونة يواجه أتلتيك بيلباو عند الساعة 5:15 مساءً، بينما يلعب أوساسونا أمام ريال سوسيداد في الساعة 7:30 مساءً وفياريال ضد مايوركا عند الساعة العاشرة مساءً على قنوات beIN Sports HD المتنوعة.

وفي الدوري الإيطالي، يشهد اليوم مواجهات مثيرة أبرزها كالياري ضد جنوى وأودينيزي أمام بولونيا عند الساعة الرابعة عصرًا، وفيرونتينا ضد يوفنتوس عند الساعة السابعة مساءً، ونابولي يواجه أتالانتا في الساعة 9:45 مساءً على قنوات AD Sports HD.

بهذا يشهد عشاق كرة القدم حول العالم جدولًا مزدحمًا من المباريات القوية التي تجمع بين فرق كبيرة وصاعدة في مختلف الدوريات القارية والمحلية، ما يجعل اليوم فرصة لمتابعة مجموعة واسعة من المواجهات النارية والمثيرة.