نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباق القمة على حامد حمدان.. بيراميدز والزمالك يتنافسان والأهلي يكتفي بالمراقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتعلت المنافسة بين أندية القمة في الدوري المصري على ضم حامد حمدان، لاعب وسط بتروجت، مع دخول بيراميدز رسميًا سباق التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد من توقعات حدوث صفقة قوية في انتقالات يناير.

وأكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في بيراميدز، أن الإدارة تتابع أبرز اللاعبين في الدوري المصري وتسعى لتدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على صناعة الفارق، وهو ما وضع حمدان ضمن أبرز خيارات النادي السماوي.

وفي المقابل، يواصل الزمالك خطواته الحثيثة للتعاقد مع اللاعب، إذ يتواصل جون إدوارد المدير الرياضي للنادي مع سمير الحاوي وكيل حمدان تمهيدًا لإنهاء الصفقة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لتصريحات الوكيل.

أما الأهلي، فلم يتخذ أي خطوات رسمية حتى الآن، واكتفى ببعض الاتصالات الشفوية دون الدخول في مفاوضات مباشرة مع اللاعب أو ناديه.