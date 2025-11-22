أحمد جودة - القاهرة - البث المباشر لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

البث المباشر لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.. يسعى فريق ليفربول بقيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، إلى استعادة نغمة الانتصارات على المستوى المحلي، عندما يستضيف نادي نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026. وتأتي هذه المباراة بعد فترة توقف دولية، في محاولة من الريدز لتصحيح المسار بعد الخسارة الأخيرة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابقة.

موقف الفريقين قبل مواجهة اليوم

البث المباشر لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، ويسعى لمواصلة تحسين مركزه، بينما يواجه نوتنجهام فورست تحديًا كبيرًا حيث يتواجد في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط، وهو ما يجعله يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من شبح الهبوط. وستكون المباراة فرصة للفريق الضيف لمحاولة خطف النقاط الثلاث من ملعب أنفيلد، واستغلال أي أخطاء من أصحاب الأرض لتعميق جراحهم.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست ووسائل البث

تنطلق المباراة مساء اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات. وستكون متاحة للمشاهدة عبر قناة beIN Sports HD1، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ما يتيح لعشاق كرة القدم متابعة المباراة البث المباشر بجودة عالية وحماس كبير.

وتكتسب مواجهة اليوم أهمية كبيرة لكل من الفريقين، حيث يسعى ليفربول إلى استعادة توازنه وإعادة الثقة للاعبين والجماهير، في حين يسعى نوتنجهام فورست لتفادي الهزائم المتكررة وتحقيق نتيجة إيجابية على أرض الخصم. ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية وأداءً هجوميًا من الطرفين، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة مع اقتراب كلا الفريقين من مناطق متباينة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.