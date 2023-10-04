نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل" الخميس المقبل الموافق 4 أكتوبر، حيث تشهد الجولة منافسات نارية أبرزها لقاء القمة بين الأهلي والإسماعيلي.

ويتصدر فريق مودرن فيوتشر صدارة جدول الترتيب قبل بداية الجولة الثالثة، برصيد 6 نقاط، يليه زد في المركز الثاني بفارق الأهداف.

ويستعرض الفجر الرياضي خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق الجولة الثالثة.

- جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- مودرن فيوتشر 6 نقاط

2- زد اف سي 6 نقاط

3- سموحة 4 نقاط

4- طلائع الجيش 4 نقاط

5- بيراميدز 4 نقاط

6- الأهلي 3 نقاط

7- الإسماعيلي 3 نقاط

8- بلدية المحلة 3 نقاط

9- الداخلية 3 نقاط

10- الاتحاد السكندري 3 نقاط

11- المصري البورسعيدي 3 نقاط

12- الزمالك نقطتين

13- الجونة نقطة

14- إنبي نقطة

15- المقاولون العرب نقطة

16- سيراميكا كليوباترا دون نقاط

17- البنك الأهلي دون نقاط

18- فاركو دون نقاط