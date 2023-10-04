نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الثالثة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل" الخميس المقبل الموافق 4 أكتوبر، حيث تشهد الجولة منافسات نارية أبرزها لقاء القمة بين الأهلي والإسماعيلي.
ويتصدر فريق مودرن فيوتشر صدارة جدول الترتيب قبل بداية الجولة الثالثة، برصيد 6 نقاط، يليه زد في المركز الثاني بفارق الأهداف.
ويستعرض الفجر الرياضي خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق الجولة الثالثة.
- جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
1- مودرن فيوتشر 6 نقاط
2- زد اف سي 6 نقاط
3- سموحة 4 نقاط
4- طلائع الجيش 4 نقاط
5- بيراميدز 4 نقاط
6- الأهلي 3 نقاط
7- الإسماعيلي 3 نقاط
8- بلدية المحلة 3 نقاط
9- الداخلية 3 نقاط
10- الاتحاد السكندري 3 نقاط
11- المصري البورسعيدي 3 نقاط
12- الزمالك نقطتين
13- الجونة نقطة
14- إنبي نقطة
15- المقاولون العرب نقطة
16- سيراميكا كليوباترا دون نقاط
17- البنك الأهلي دون نقاط
18- فاركو دون نقاط