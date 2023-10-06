نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. حسام عاشور يعتذر للخطيب وليفربول يفوز دون اقناع ومرموش يسجل في شباك باوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة أخبار اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ويأتي ملخص أخبار الرياضة اليوم وفق ما يلي:-

حسام عاشور يعتذر لجماهير النادي الأهلي

أبدى حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والاتحاد السكندري السابق، اعتذاره إلى جماهير القلعة الحمراء على طريقة رحيله من الفريق في وقت سابق.

وتابع عاشور خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلى بيتي وحياتي كلها وعمري راح في النادي، والأهلي فوق فوق دماغي، أنا أسف لكل حد في الأهلي أنا زعلته وعلى رأسهم رئيس الأهلي".

وأضاف: "بعتذر مرة أخرى ولا يوجد خلاف بيني وبين أحد، وجمهور الأهلي حاجة تانية وعشق وهو السبب في كل حاجة حلوة وبعتذر لكل واحد فيه لو زعلان مني".

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بحضور صلاح.. ليفربول يضرب سانت جيلواز بهدفين في الدوري الأوروبي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق سانت جيلواز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023/2024.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

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هدف مرموش في شباك باوك اليوناني بدوري المؤتمر الأوروبي

تمكن الدولي المصري عمر مرموش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت من تسجيل هدف لفريقه الألماني في شباك نادي باوك اليوناني في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء هدف عمر مرموش في شباك باوك اليوناني في الدقيقة الثامنة والستين من زمن وأحداث الشوط الثاني من المواجهة وذلك بعد أن استغل خطأ فادح من المدافع وانفرد بالحارس ليسدد الكرة في الشباك.

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