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أحمد جودة - القاهرة -

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، تعيين محمد شوقي نائبًا لبدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي.

محمد شوقي نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي

جاء هذا القرار عقب اجتماعه اليوم الأربعاء مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

واتخذ مجلس إدارة الأهلي هذا القرار في إطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنية المؤهلة في ظل تعدد المهام التي تحتاج إلى جهود كبيرة.

ووقع الاختيار على محمد شوقي نظرًا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة، وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراز المواهب، فضلًا عن تاريخه الكبير مع الأهلي، وتحقيقه العديد من الإنجازات عندما كان لاعبًا على المستويين المحلي والقاري.

