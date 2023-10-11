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أحمد جودة - القاهرة - يخسر فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي من نظيره جمعية سلا المغربي بنتيجة 84/78 في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة والمقامة حاليا في قطر.

فشل الأهلي في التأهل للنهائي البطولة العربية لكرة السلة بعد خسارته من جمعية سلا المغربي في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

الأهلي يفشل في بلوغ نهائي البطولة العربية لكرة السلة ويسقط أمام جمعية سلا المغربي

وصعد بيروت اللبناني لنهائي البطولة العربيه لكرة السلة عقب فوزه على الكويت الكويتي بنتيجة 101 - 97.

ومن المقرر أن يواجه سلا المغربي نظيره بيروت اللبناني غدًا في النهائي البطوله العربيه

