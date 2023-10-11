نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن تضامنه مع الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي المصري في بيان رسمي تضامنه مع الشعب الفلسطيني وذلك بسبب الأحداث الجارية منذ عدة أيام.

وتعاني فلسطين من الجانب المحتل خلال الفترة الحالية، قصفًا دمويًا أسفر عنه المئات من الشهداء واَلاف الجرحى.

الأهلي يتضامن مع فلسطين

ونشر النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، بيانًا له، جاء فيه الاَتي: "انطلاقا من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية.. يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي".

واختتم بيان القلعة الحمراء: "ويدعو الله -عز وجل- أن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.. جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس ظهر اليوم".

مواقف رياضية اتجاه القضية الفلسطينية

ولاقت القضية الفلسطينية تضامنا واسع من عدة أندية ولاعبين حيث رفع أمس لاعبي السكة الحديد في مباراتهم أمام راية علم فلسطين.

وكتب احمد عبد القادر وكهربا من النادي الأهلي من أجل دعم القضية

وتوقفت المسابقات الرياضية في فلسطين بسبب الاحداث الجارية اخرها انسحاب فريق خدمات البريج من البطولة العربية لكرة السلة.