نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة اتحاد جدة تحسم مصير سانتو بعد خسارة الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسمت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، مصير نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد خسارة الديربي.

وكانت هناك تقارير، قد تحدثت عن اقتراب إقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد السعودي، بعد الخسارة أمام الأهلي في ديربي جدة، بهدف دون رد.

فريق الاتحاد كان قد التقى بنظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الماضي.

وأكدت التقارير اليوم الأربعاء، أن إدارة ‎الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، جددت الثقة في المدرب نونو سانتو، ومنحته الفرصة الكاملة لتصحيح المسار بداية من مباراة التعاون، ولا توجد نية لإقالته.

ويواجه الاتحاد نظيره التعاون، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر.