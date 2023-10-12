نجم الأهلي يُعلق على أداء منتخب مصر أمام زامبيا ويختار رجل المباراة (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - علق محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق، على فوز منتخب مصر على زامبيا في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم في الإمارات.

محمد فضل يعلق على مباراة منتخب مصر

تحدث محمد فضل خلال الاستوديو التحليلي على شبكة قنوات أون تايم سبورتس: "رتم المباراة كان سريع جدًا، وهذا مهم للغاية، والأهم المكسب كل ما تكسب كل ما ثقة الجمهور ستكون أعلى".

وأضاف: "تريزيجيه لاعب ممتاز وقدم مباراة جيدة وزيزو وحمدي فتحي خاصة، لأنه كل الكور العرضية أجادها ويعود ذلك الفضل لكولر بالإضافة لاستمراريته".

محمد فضل يُشيد بأداء حمدي فتحي

وتابع مشيدًا بحمدي فتحي: "لديه شخصية واضحة في الملعب بالإضافة لهدوئه، مستواه دائمًا في تطور".

واختتم: " أهم شئ للمنتخب المكسب، ولديه مباراة أمام منتخب اسمه كبير الجزائر، المكسب في هذه المباريات تطمئن الجماهير قبل كأس الأمم".

وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب زامبيا، بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، في اللقاء الذى جمع المنتخبين على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم.