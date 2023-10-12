نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدث عن نجوم الأهلي.. أول تصريح من جمال بلماضي قبل مواجهة مصر والجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، بخصوص مباراته القادمة أمام المنتخب المصري، والتي ستقام على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات في السابعة من مساء الاثنين المقبل، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال 2026.

أول تصريح من جمال بلماضي

وقال بلماضي: "مواجهتنا أمام المنتخب المصري ستكون تجربة جيدة ومختلفة عن مواجهة الفراعنة أمام المنتخب التونسي، نظرًا لتواجد لاعبي الأهلي مع المنتخب".

واضاف: "عملنا على مقابلة المنتخب المصري قرابة 4 مرات من قبل، ولكن لم تتحدد المواجهة لأسباب عديدة".

وتابع: "يعد المنتخب المصري هو الوحيد الذي لم يتم مواجهته في المنتخبات العشر الكبار في القارة السمراء".

وواصل: "دائما تكون مواجهة المنتخبان مميزة وقوية، وتعتبر بمثابة ديربي لدول الشمال الأفريقي.

واختتم حديثه قائلًا: "سنعمل على تحسين الأداء تدريجيًا، وتحقيق الاستفادة من مواجهة المنتخب المصري".

وجاءت آخر المباريات التي جمعت بين المنتخبين في البطولة العربية بدولة قطر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.